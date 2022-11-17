Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу матча сборной России с Таджикистаном.

- Разочарованы результатом?

- Ну а что разочаровываться? Карпин выставил экспериментальный состав. Сборная должна быть сборной. Игроки должны выкладываться так, как будто мы играем на чемпионате мира. И подпускать к составу надо не больше двух-трех новичков. А он выставил молодежь. На что он рассчитывал? Что появится новый Пеле? В таком окружении он не появится. Для этого нужны корифеи, которые уже поиграли в сборной. А Карпин выпустил на поле состав, чтобы посмотреть что получится. Так не воспитывают игроков сборной. Вот ничего хорошего и не вышло.

- На кого интереснее было посмотреть из этого состава?

- Я хотел посмотреть на Сычевого. Что он из себя представляет. Он играл во втором тайме, но я его не видел. Думал, его нет на поле. Разговоров о нем много, но он сегодня ничего не показал. Зачем ставить таких ребят? Выпускать новичков надо постепенно, и то при условии, что мы выигрываем. А выигрывать надо всегда. Именно такая задача должна стоять перед нашей командой в каждом матче. С кем бы ни играли. А цель – просмотр игроков, мне кажется, неправильная. Карпин переборщил с экспериментами. Детский сад какой-то, получается.

- Многие эксперты были уверены, что Россия легко обыграет Таджикистан. Почему этого не произошло?

- Так не бывает. Надо было ставить нормальный состав, который способен выигрывать.

Видимо, Карпин решил выпустить близкий к основному состав на следующий матч с Узбекистаном. Но играть через два дня на третий – нормально. Тем более, как мы сейчас играем в товарищеских матчах – пешком ходим. Скоростных качеств никаких не проявляем. Отходили два тайма сегодня и все.

- То есть, мотивацию у наших футболистов вы не увидели?

- Нет. Я даже удивляюсь. Мотивация всегда должна быть, раз ты играешь в сборной. Должны гореть глаза. Ну, носились бы по полю. Это хотя бы можно было сделать. А они все пешком ходили по полю.

- Пиняев стал самым молодым дебютантом в нашей сборной за всю историю, обогнав Акинфеева. Как оцените его игру?

- Он один на левом фланге показывал, что может кого-то обыграть. И это дебютант. Остальные и того не делали. Как во дворе играли. Только через пас. Чтобы не дай бог мяч не потерять и за это потом не упрекнули. Они все боялись этого. Кроме Пиняева, вообще никто не запомнился. Захарян вышел, что-то пытался сделать в середине поля. Мостового тоже не заметил. Ничего интересного не показала наша сборная.

- Травму получил Песьяков. Как оцените этот эпизод?

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- Он сам виноват. Поле было искусственное. Я слышал, что просто на бетонное основание положили ковер, наверное, самого первого поколения. Он сам подвернул голеностоп. Ничего страшного. Надо было просто отбить мяч, а он начал что-то придумывать.

- Почему сегодня не было голевых моментов?

- Вообще ни одного не увидел. Не было ударов по воротам. Как можно так играть в футбол, что ни разу не пробить?

- С Узбекистаном прогнозы более оптимистичные или наоборот?

- Игра будет интереснее. Мы должны лучше себя проявить. А на матчи с таким составом мне просто стыдно смотреть. Не могут ребята. Они все новички. Вот и результат плачевный. Надо было, как минимум два мяча забивать с таким соперником. А мы увидели непонятную беготню.

Елена Григорьевская