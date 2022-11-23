Глушаков: «Если Россия не обыгрывает Таджикистан и Узбекистан, то надо поковыряться в нашем футболе и сделать уклон в другое место»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о товарищеских матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, завершившихся с одинаковым счётом 0:0.

Глушаков отметил, что настрой футболистов на игры национальной сборной всегда должен быть запредельным, даже если это товарищеские встречи. А если нам не удаётся обыграть такие команды, как Таджикистан и Узбекистан, то необходимо задуматься.

«Сборные Таджикистана и Узбекистана — молодцы, они бились, зарабатывали какие-то очки. Но, при всём уважении к ним, если мы такой страной, как Россия, не обыгрываем эти команды, то нам надо поковыряться в российском футболе и чуть-чуть сделать уклон в другое место», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Также футболист выразил мнение, что сборной России было бы сложно выйти из группы на чемпионате мира в Катаре, если бы команда Валерия Карпина принимала участие в этом турнире.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях. Помимо матчей с Узбекистаном и Таджикистаном, в сентябре национальная команда из нашей страны встречалась с Кыргызстаном, одолев соперника со счётом 2:1.