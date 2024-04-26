Глава РФС Дюков высказался о ситуации с будущим Карпина

Александр Дюков, который в Российском футбольном союзе занимает должность президента, высказался о ситуации с будущим Валерия Карпина. Как известно, действующий контракт специалиста по работе со сборной России истекает ближайшим летом.

«Мы довольны работой Карпина и заинтересованы в продолжении сотрудничества. Сейчас он сосредоточен на решении задач «Ростова», мы вернёмся к разговору позже», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. Последнюю такую игру – против Сербии в марте – команда Валерия Карпина выиграла со счётом 4:0.

РФС ориентируется на снятие санкций с России к осени 2028 года