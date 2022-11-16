Карпин высказался о вызове Дзюбы в сборную

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Артёма Дзюбы в сборную.

«Откуда? С пляжа?», — кратко высказался главный тренер «Ростова», чьи слова приводит издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после прихода Карпина на пост наставника российской сборной бывший нападающий «Зенита» не вызывался в национальную команду, проведя последнюю игру на международном уровне против Дании на Евро-2020.

Что интересно, Дзюба делит первое место по числу забитых мячей в футболке сборной. С 30 голами он делит этот рекорд с Александром Кержаковым.