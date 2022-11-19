Глебов рассказал, что сказал Карпин после игры с Таджикистаном

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов вспомнил о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина после товарищеской встречи с Таджикистаном (0:0).

По словам Глебова, наставник россиян остался недоволен итоговым результатом и тем, как его подопечные атаковали в прошедшем матче. Однако Карпин всё равно похвалил команду за самоотдачу.

«Когда Карпин зашёл в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет». Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования», — приводит слова Глебова Sport24.

Напомним, что свой следующий матч сборная России проведёт завтра, 20 ноября, против Узбекистана в Ташкенте. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.