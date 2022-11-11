Масалитин: «Если игра будет такой же, как с Киргизией, то перестану и до конца смотреть не буду»

Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу предстоящего матча между Таджикистаном и Россией.

«Если матч Таджикистан — Россия будет интересным, то обязательно буду смотреть. Но если игра будет такой же, как с Киргизией, то перестану и до конца смотреть не буду. Сейчас такая ситуация в стране, да ещё и на эти мучения на поле смотреть... Всё будет зависеть от качества игры», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Из состава московских «армейцев» на предстоящие игры сборной был вызван нападающий Фёдор Чалов. Благодаря действиям форварда столичный клуб после 16 проведённых поединков сумел занять четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.