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Масалитин: «Если игра будет такой же, как с Киргизией, то перестану и до конца смотреть не буду»

11 Ноября 2022 • 00:58 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу предстоящего матча между Таджикистаном и Россией.

«Если матч Таджикистан — Россия будет интересным, то обязательно буду смотреть. Но если игра будет такой же, как с Киргизией, то перестану и до конца смотреть не буду. Сейчас такая ситуация в стране, да ещё и на эти мучения на поле смотреть... Всё будет зависеть от качества игры», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Из состава московских «армейцев» на предстоящие игры сборной был вызван нападающий Фёдор Чалов. Благодаря действиям форварда столичный клуб после 16 проведённых поединков сумел занять четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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