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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо: «За российскую сборную должны играть российские футболисты»

09 Ноября 2022 • 14:37 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о целях получения российского гражданства. Ранее сообщалось, что бразилец вместе со своим одноклубником и соотечественником Малкомом запустили процесс по получению российских паспортов.  

25-летний футболист отметил, что они делают это лишь для того, чтобы питерский клуб смог приглашать в команду больше легионеров, а выступать за сборную России Клаудиньо с Малкомом не планируют.

«Никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Напомним, что бразильский футболист перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Брагантино». Отметим, что они с Малкомом являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Клаудиньо
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