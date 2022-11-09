Клаудиньо: «За российскую сборную должны играть российские футболисты»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о целях получения российского гражданства. Ранее сообщалось, что бразилец вместе со своим одноклубником и соотечественником Малкомом запустили процесс по получению российских паспортов.

25-летний футболист отметил, что они делают это лишь для того, чтобы питерский клуб смог приглашать в команду больше легионеров, а выступать за сборную России Клаудиньо с Малкомом не планируют.

«Никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Напомним, что бразильский футболист перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Брагантино». Отметим, что они с Малкомом являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.