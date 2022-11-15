Бышовец: «Сычевой входит в число лучших нападающих страны»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о вызове форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в состав сборной России.

«Карпин не зря включил Сычевого в состав сборной на ближайшие товарищеские матчи. Тут нельзя говорить об авансе, этот парень сейчас входит в число лучших нападающих страны», — приводит слова Бошовца Betonmobile.

Эксперт считает, что Сычевой обладает всеми необходимыми качествами для современного нападающего, у него отличные физические данные и хорошая игра головой. Тренер отметил, что форвард не только забивает, но и выполняет большой объем работы для команды.