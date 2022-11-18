Хомуха: «Не было видно преимущества наших игроков»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Итоги матча прокомментировал российский специалист Дмитрий Хомуха, в прошлом тренировавший молодежную сборную России.

- По статусу сборная России выше сборной Таджикистана. Но с учетом тех больших изменений и большого количества дебютантов в этом матче, то по игре большого превосходства наших футболистов не было, - цитирует слова Хомухи «Спорт День за Днем».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.