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Товарищеские матчи по футболу

Хомуха: «Не было видно преимущества наших игроков»

18 Ноября 2022 • 08:57 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Итоги матча прокомментировал российский специалист Дмитрий Хомуха, в прошлом тренировавший молодежную сборную России.  

- По статусу сборная России выше сборной Таджикистана. Но с учетом тех больших изменений и большого количества дебютантов в этом матче, то по игре большого превосходства наших футболистов не было, - цитирует слова Хомухи «Спорт День за Днем».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Хомуха
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