Джикия и Караваев пропустят матч против Таджикистана

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин подтвердил, что несколько защитников сборной пропустят игру против Таджикистана.

Речь идёт о Георгии Джикии и Вячеславе Караваеве.

«Георгий Джикия и Вячеслав Караваев сегодня не тренировались с основной командой. У них небольшие повреждения. Мы дали им паузу», — заявил тренер, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также специалист выразил надежду, что игроки смогут принять участие во встрече против Узбекистана.

Напомним, что сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе завтра, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:00 по московскому времени.