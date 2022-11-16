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Джикия и Караваев пропустят матч против Таджикистана

16 Ноября 2022 • 20:35 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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Через 20 ч. 53 мин.

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин подтвердил, что несколько защитников сборной пропустят игру против Таджикистана.

Речь идёт о Георгии Джикии и Вячеславе Караваеве.

«Георгий Джикия и Вячеслав Караваев сегодня не тренировались с основной командой. У них небольшие повреждения. Мы дали им паузу», — заявил тренер, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также специалист выразил надежду, что игроки смогут принять участие во встрече против Узбекистана.

Напомним, что сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе завтра, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Караваев Георгий Джикия
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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