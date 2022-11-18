Бышовец: «Подготовиться продуктивно было трудно»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Игру прокомментировал Анатолий Бышовец - бывший нападающий советской сборной, а впоследствии тренер сборной России в конце 90х годов прошлого века.

- Понятно, что подготовиться продуктивно было трудно. Состояние игроков не могло не сказаться. Многие испытывали проблемы с взаимопониманием, не могли раскрыть возможности друг друга. Думаю, это была своего рода прелюдия к матчу с Узбекистаном, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.