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Самедов — о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Гуляла вся страна»

01 Июля 2023 • 16:46 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов вспомнил о победе над сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира – 2018.  

«Выход в четвертьфинал – это большое достижение для меня. Это одно из главных событий в моей жизни. Какой момент запомнился больше всего? Запомнилась вся игра, гуляла вся страна», — приводит слова Самедова портал Metaratings.

Напомним, после победы над Испанией в 1/4 финала команда Станислава Черчесова в четвертьфинале домашнего мундиаля встретилась с хорватской национальной сборной, которой и уступила в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Испании Александр Самедов
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