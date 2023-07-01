Самедов — о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Гуляла вся страна»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов вспомнил о победе над сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира – 2018.

«Выход в четвертьфинал – это большое достижение для меня. Это одно из главных событий в моей жизни. Какой момент запомнился больше всего? Запомнилась вся игра, гуляла вся страна», — приводит слова Самедова портал Metaratings.

Напомним, после победы над Испанией в 1/4 финала команда Станислава Черчесова в четвертьфинале домашнего мундиаля встретилась с хорватской национальной сборной, которой и уступила в серии послематчевых пенальти.