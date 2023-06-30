Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Центральной Азии

Павлюченко: «Хиддинк – тот тренер, который не мешал нам играть»

30 Июня 2023 • 16:04 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о совместной работе с Гусом Хиддинком, который возглавлял национальную команду с 2006 по 2010 год.

«Гус – тот тренер, который не столько тренировал, сколько не мешал нам играть. Сделал хорошую атмосферу в команде. Мы его уважали, поэтому и достигли такого высокого результата», — цитирует Павлюченко издание «Татар-информ».

Напомним, под руководством нидерландского специалиста сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы – 2008.

На счету Павлюченко 51 матч за национальную команду, в которых он забил 21 мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Роман Павлюченко Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.06.23 в 17:00
Байер Л (жен) Байер Л (жен)
Зволле (жен)
Видео
30.06.23 в 19:00
Швейцария (жен) Швейцария (жен)
Замбия (жен) Замбия (жен)
1.13 8.20 19.00
Видео
01.07.23 в 11:00
Китай (жен) Китай (жен)
Россия (жен) Россия (жен)
Видео
01.07.23 в 17:15
Англия (жен) Англия (жен)
Португалия (жен) Португалия (жен)
1.18 6.40 16.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июня
16:04 · Кубок Центральной Азии
Павлюченко: «Хиддинк – тот тренер, который не мешал нам играть»
29 Июня
10:35 · Кубок Центральной Азии
В Венгрии объяснили, почему сборная не будет играть с Россией товарищеский матч
25 Июня
21:09 · Кубок Центральной Азии
Писарский: Карпин тебя направляет и даёт опыт, с ним приятно работать
16:44 · Кубок Центральной Азии
Писарский: «Было приятно находиться в сборной России»
13:17 · Кубок Центральной Азии
Рианчо объяснил, почему европейские сборные не хотят играть с Россией
23 Июня
14:15 · Россия. Премьер-лига
«Дыма без огня не бывает»: Гранат высказался о возможном возвращении России в международный футбол
13:57 · Кубок Центральной Азии
Булыкин: «Матч между Россией и Бразилией возможен»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Верю в возвращение российского футбола на международный уровень»
13:06 · Кубок Центральной Азии
Радченко оценил вероятность матча Россия - Бразилия
11:39 · Кубок Центральной Азии
В РФС рассказали об организации матча Россия - Бразилия
21 Июня
20:42 · Кубок Центральной Азии
Хиддинк заявил, что сборная России — одна из лучших команд, с которой он работал
18:09 · Кубок Центральной Азии
​Левников высказался о работе на финале Кубка Центральной Азии
17:33 · Кубок Центральной Азии
​В РФС довольны работой Левникова на Кубке Центральной Азии
20 Июня
20:42 · Кубок Центральной Азии
Гол Азмуна позволил сборной Ирана выиграть Кубок Центральной Азии
16:40 · Кубок Центральной Азии
Наставник сборной Ирана хочет провести ещё один матч против сборной России
Все новости