Павлюченко: «Хиддинк – тот тренер, который не мешал нам играть»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о совместной работе с Гусом Хиддинком, который возглавлял национальную команду с 2006 по 2010 год.

«Гус – тот тренер, который не столько тренировал, сколько не мешал нам играть. Сделал хорошую атмосферу в команде. Мы его уважали, поэтому и достигли такого высокого результата», — цитирует Павлюченко издание «Татар-информ».

Напомним, под руководством нидерландского специалиста сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы – 2008.

На счету Павлюченко 51 матч за национальную команду, в которых он забил 21 мяч.