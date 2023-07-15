В РФС высказались о матче Россия - Бразилия

Максим Митрофанов, который является генсекретарем РФС, высказался касательно организации товарищеского поединка между сборными России и Бразилии.

«Из Южной Америки мы хотим привести сборную. Бразилию? Да. Раньше мы вели с ними переговоры, но на данный момент - нет», - приводятся слова Митрофанова на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совестным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В марте подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0).