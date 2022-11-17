Игнатьев: «Мы должны показать, что живы»

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев ждет матча с Таджикистаном, который состоится уже сегодня, 17 ноября. Он считает игру важной, вне зависимости от результата, потому что российская команда должна напомнить о себе мировому сообществу.

- Мне кажется, что мы сильнее сборной Таджикистана. Нам важно показать, что мы живы и работоспособны независимо от того, что происходит в мире. Плюс нужно понять, насколько мы конкурентоспособны, - цитирует слова Игнатова Metaratings.ru.

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России пройдет в Душанбе, таджикской столице. Следить за его событиями можно будет в формате нашей прямой трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт, начиная с 18 часов по московскому времени.