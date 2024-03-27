Перес поговорил с Эндриком после матча сборных Испании и Бразилии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес побеседовал с будущим новичком команды Эндриком.

17-летний бразилец отметился забитым мячом в товарищеском поединке против сборной Испании, который прошёл на «Сантьяго Бернабеу» и завершился результативной ничьей – 3:3. Эндрик отличился уже во втором кряду матче «пентакампеонов». Летом форвард покинет «Палмейрас» и пополнит ряды «Реала».

«Мы все ждём тебя здесь», – сказал Эндрику президент «королевского клуба» Перес после матча, находясь в окружении Родриго и Винисиуса Жуниора.

Эндрик дебютировал за сборную Бразилии осенью прошлого года. На его счету два гола в четырёх встречах за национальную команду.