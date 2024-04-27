Милитао прокомментировал свой первый выход в старте «Реала» за восемь месяцев

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао провёл долгожданную игру в стартовом составе.

Бразилец выбыл из-за разрыва крестообразной связки в самом начале сезона. В пятницу 26-летний футболист вышел в основе «сливочных» в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (1:0) – первое появление в старте с августа прошлого года.

«Очень рад выйти в стартовом составе впервые за восемь месяцев. Вся наша команда усердно работала, чтобы достойно сыграть в защите. Мы очень мотивированы, хотим продолжать выигрывать. Теперь нам нужно подготовиться к матчу с «Баварией», – приводит Madrid Xtra комментарии Милитао.

30 апреля «Реал» сыграет с «Баварией» в Мюнхене в первом полуфинале Лиги чемпионов.