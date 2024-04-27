«Барселона» не обращалась к Левандовски с просьбой о сокращении зарплаты

В «Барселоне» не планируют сокращать зарплату Роберта Левандовски.

Руководство клуба полностью доверяет польскому футболисту, несмотря на слухи о его возможной продаже в предстоящее трансферное окно. Кроме того, по сведениям BarcaTimes, к 35-летнему форварду не обращались с просьбой согласиться на сокращение зарплаты. Сам игрок также не планирует никуда уходить.

В недавнем прошлом Роберт Левандовски отклонил предложения из Саудовской Аравии, чтобы продолжить выступления за каталонцев. Действующий трудовой договор опытного нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.