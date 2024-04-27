«Барселона» хочет купить нападающего, цена которого 75 миллионов евро

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас по-прежнему находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

По данным источника, «сине-гранатовые» хотят усилить атакующий потенциал в летнее трансферное окно. 27-летний колумбиец является одной из главных целей каталонского гранда. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 47 поединках, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Срок трудового договора между Диасом и «красными» истекает летом 2027 года.