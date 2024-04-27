​Кристенсен забил и установил рекорд сезона в испанском футболе

«Барселона» забила первой в матче с «Реалом», но проиграла в итоге матч. На 11-й минуте Андреас Кристенсен лучше всего среагировал на подачу с углового удара и головой поразил ворота «Реала». Он стал семнадцатым игроком «Барселоны», который забивал в матчах нынешнего сезона (речь, естественно, лишь о чемпионате).

Это лучший показатель в испанском чемпионате, ибо у «Лас-Пальмаса» и «Бетиса» лишь по шестнадцать забивавших в нынешнем сезоне игроков. Что до Европы, то там «Барселона» делит первое место с «Брентфордом» и «Фулхэмом» - в их составе также забивали по 17 игроков в нынешнем сезоне.