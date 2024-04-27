Кубо – о поражении от «Реала»: «Мы заслуживали победу, все это видели»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо считает, что мадридскому «Реалу» повезло набрать три очка в матче с его командой.

«Сливочные» одержали победу в выездном поединке Ла Лиги с минимальным счётом. Единственный гол на 29-й минуте забил Арда Гюлер.

«Любой, кто смотрел игру, знает, что мы заслуживали победу. Это немыслимо. Думаю, «Реалу» повезло с голом.

Наш отменённый гол? В Лиге чемпионов его бы не отменили», – передаёт Madrid Xtra слова Кубо, принадлежавшего мадридскому «Реалу» с 2019 по 2022 год.

Команда Карло Анчелотти лидирует в Ла Лиге с 84 набранными очками. «Реал Сосьедад» занимает шестое место, имея в зачёте 51 балл.