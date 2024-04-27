Насри назвал двух легенд, которые могли затмить Роналду и Месси

«Если бы Роналдо и Роналдиньо более серьезно подошли к делу, то на своем пике они бы могли затмить и Криштиану Роналду, и Лионеля Месси. У них был невероятный футбольный талант», - передает слова Самира аккаунт Actu Foot в социальных сетях.