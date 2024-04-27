Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски может поиграть за пределами Европы перед завершением карьеры.

В августе поляку исполнится 36 лет, однако в настоящее время он не думает об уходе из «Барселоны». Тем не менее, по данным Esport3, у звёздного нападающего всё же есть предпочтения на случай смены клуба: перед тем, как повесить бутсы на гвоздь, он хотел бы поиграть в МЛС. Сообщается также, что футболист не рассматривает вариант переезда в Саудовскую Аравию, куда его неоднократно отправляли слухи.

Контракт Роберта Левандовски с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В активе игрока 20 забитых мячей и девять ассистов в 40 матчах текущего сезона за «сине-гранатовых».