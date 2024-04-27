Президент «Барселоны» обратился c просьбой к фанатам после сохранения Хави

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к болельщикам после того, как клуб договорился с главным тренером Хави Эрнандесом о продолжении сотрудничества.

«В нынешнем сезоне клуб не смог добиться высоких целей, но это лишь укрепило наш проект. Он будет выигрышным в будущем. Хочу попросить болельщиков поверить в наш успех», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» отстают от лидирующего «Реала» на 14 баллов. В Лиге чемпионов команда дошла до ¼ финала, где уступила «ПСЖ».