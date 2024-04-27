Лунин требует у «Реала» повышение зарплаты до уровня Куртуа

Мадридский «Реал» заинтересован в пролонгации сотрудничества с украинским вратарем Андреем Луниным. Об этом информирует El Nacional.

Сам голкипер считает, что хорошо зарекомендовал себя в нынешнем сезоне. В связи с этим украинец хочет повышения заработной платы до уровня бельгийца Тибо Куртуа. В случае, если «королевский» клуб не удовлетворит этот запрос, то тогда Андрей может начать переговоры с другими командами. Интерес к нему проявляют «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 28 матчах мадридского гранда. В 12 поединках он сохранил свои ворота на замке.

Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина