«Барселона» может купить Киммиха всего за 30-35 млн евро, но есть другая проблема

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих по-прежнему интересен «Барселоне».

Усиления позиции опорного полузащитника – одна из главных целей каталонского гранда на летнее трансферное окно. Рулевой Хави Эрнандес очень высоко оценивает талант Киммиха, с которым уже провёл беседу летом прошлого года. 29-летний хавбек далёк от договорённости с «Баварией» по новому контракту, в то время как нынешний договор истекает в июне 2025 года.

По информации журналиста Фернандо Поло, трансфер Киммиха может обойтись «Барселоне» всего в 30-35 млн евро, однако зарплата футболиста остаётся проблемой. Немец зарабатывает порядка 8 млн евро в год, и «сине-гранатовым» будет трудно удовлетворить его запросы.