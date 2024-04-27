Агент Хвичи проведёт переговоры по трансферу в испанский суперклуб

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может оказаться в каталонской «Барселоне». Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, агент футболиста Мамука Джугели на следующей неделе проведет встречу с президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом. Стороны обсудят возможную сделку. Потенциальный трансфер Кварацхелии оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича принял участие в 41 поединке во всех турнирах, отметившись десятью голами и восемью результативными передачами. Срок действующего трудового договора игрока с «Наполи» истекает летом 2027 года.