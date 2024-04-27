Рюдигер рассказал, как Кроос влияет на сборную Германии

Центральный защитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о возвращении хавбека Тони Крооса в национальную команду.

«Он руководит нашим оркестром. Тони задает темп в игре сборной Германии. Этот футболист всегда излучает спокойствие. Кроос – важнейший блок в построениях команды», - передает слова Антонио Sky Sports.

Напомним, что Кроос недавно вернулся в сборную Германии после трехлетнего перерыва. В составе национальной команды полузащитник провел 107 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами.

Грядущим летом состоится Евро-2024. Германия является хозяйкой турнира.