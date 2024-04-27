​Тер Штеген не дотянул 35 минут до личного «сухого» рекорда

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген был близок к тому, чтобы побить свой собственный рекорд по количеству «сухих» минут. Для этого ему требовалось продержаться на 35 минут больше в прошедшей игре «Барселоны» с мадридским «Реалом». Но пенальти в исполнении Винисиуса прикончил его серию в 601 минуту - теперь надо начинать всё с нуля. В прошлом сезоне у тер Штегена была серия из 636 минут без пропущенных мячей - она и является лучшей в карьере немецкого вратаря, выступающего в составе «Барселоны» уже десять лет.

Напомним, что «Барселона» проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 2:3 и теперь уступает ему уже одиннадцать очков.