Винисиус сравнялся с Бэйлом по проведённым матчам за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор настиг Гарета Бэйла по количеству игр в составе команды.

В пятницу бразилец вышел на замену в поединке Ла Лиги против «Реал Сосьедада», сыграв за «сливочных» в 258-й раз во всех турнирах. Как отмечает Madrid Zone, Винисиус сравнялся по этому показателю с Бэйлом, представлявшим цвета команды с 2013 по 2021 год. На счету нынешнего форварда мадридского гранда 78 забитых мячей и 75 ассистов в 258 проведённых встречах, в то время как валлиец отметился 106 голами и 67 результативными передачами.

Винисиус перебрался в «Реал» в 2018 году из «Фламенго», когда отметил 18-летие.

Бэйл завершил футбольную карьеру в январе 2023 года.