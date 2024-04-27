«Реал» лишь во второй раз за 20 лет выиграл матч Ла Лиги, нанеся всего 5 ударов

Аномально низкое количество ударов не помешало мадридскому «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад» (1:0).

Команда Карло Анчелотти взяла верх в выездном матче благодаря голу Арды Гюлера, забитому на 29-й минуте. В общей сложности за весь поединок «сливочные» пробили по воротам всего пять раз. По сведениям Opta, это лишь второй случай за всё время сбора подобной статистики (с сезона-2003/04), когда «Реалу» удалось победить в Ла Лиге при всего пяти нанесённых ударах. Впервые такое произошло в декабре 2018 года, когда мадридцы с тем же счётом одолели «Уэску».

Стоит отметить, что на пятничную встречу мадридский «Реал» вышел в экспериментальном составе: Карло Анчелотти дал отдохнуть многим игрокам основы перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».