Майну признан лучшим игроком матча Англии против Бельгии

18-летний Кобби Майну был назван лучшим в составе сборной Англии в товарищеском матче против Бельгии.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» впервые вышел в основе в поединке национальной команды. Он отыграл до 74-й минуты, после чего был заменён на Джеймса Мэддисона. Встреча завершилась со счётом 2:2, и по её итогам именно Майну получил награду лучшему игроку в составе сборной Англии.

Игра против Бельгии стала для восходящей звезды «Юнайтед» лишь второй в цветах «трёх львов». Дебют футболиста состоялся 23 марта – тогда он вышел на замену на 75-й минуте матча против сборной Бразилии (поражение 0:1).