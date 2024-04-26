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В России оценили шансы возвращения сборной РФ в турниры УЕФА и ФИФА

26 Апреля 2024 • 17:29 Комментировать

Экс-тренер национальной команды России Гаджи Гаджиев высказался об утверждённой Российским футбольным союзом концепции.

В документе говорится, что в качестве ориентировочной даты возвращения сборной России на международные соревнования указан 2028 год.

«Думаю, что названные сроки вполне реальные. Очень многое будет зависеть от того, когда и как закончится СВО. Это нормальный процесс планирования», – приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

Стоит напомнить, что коллектив Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи, так как сборные отстранены от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА.

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