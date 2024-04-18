Многократный чемпион Сербии проведёт товарищеские матчи с ЦСКА и «Динамо»

Московские ЦСКА и «Динамо» предстоящим летом проведут товарищеские матчи с сербским клубом. Об этом информирует издание Telegraf.

По данным источника, речь идёт о многократном чемпионе Сербии «Партизане». Так, коллектив из Белграда в июле прибудет в столицу России.

Планируется, что 6 июля у сербов будет матч с «бело-голубыми», а 9-го или 10-го числа «Партизан» сыграет против «армейцев». Третий соперник, с которым белградский клуб встретится на турнире 12 июля, станет известен позже.

При этом все расходы на проезд и пребывание в России оплатит принимающая сторона. В итоге за участие в матчах «Партизан» получит бонус в размере 100 тысяч евро.

Добавим, что российские клубы отстранены от участия в международных турнирах. Команды выступают лишь во внутренних турнирах и проводят контрольные игры.