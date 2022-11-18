Бышовец похвалил сборную Таджикистана

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Игру прокомментировал Анатолий Бышовец - бывший нападающий советской сборной, а впоследствии тренер сборной России в конце 90х годов прошлого века. Он удивлен выступлением таджикской команды.

- Отмечу сборную Таджикистана. Они вышли на эту встречу как на официальную. Нашим же ребятам сложно находить мотивацию и вдохновение, тем более когда на кон ничего не поставлено, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.