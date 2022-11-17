Сенников — о сборной России: «Всё очень грустно»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча сборной России против сборной Таджикистана. Товарищеская встреча завершилась нулевой ничьей.

«Все очень грустно. Создали мало моментов, не видно комбинационной игры. Хорошо, хоть не пропустили. В будущем хотелось бы, чтобы такие товарищеские матчи проходили более эмоционально», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Россия должна играть на победу, иначе болельщикам будет неинтересно смотреть такие встречи.

Следующий товарищеский матч наша национальная команда проведет 20 ноября, соперником станет Узбекистан.