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Товарищеские матчи по футболу

Фомин – об игре против Таджикистана: «Какой выбор есть, такой и есть»

08 Ноября 2022 • 20:55 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 30.00 X 8.50 2 1.11
17.11 18:00

Хавбек российской национальной команды Даниил Фомин отреагировал на встречу против Таджикистана, которая назначена на 17 ноября.

«Для меня всегда любой матч за сборную — в радость. Какой выбор есть, такой и есть. Не мне выбирать», – заявил полузащитник столичного «Динамо» в интервью Sport24. По словам игрока, он не сильно знает, что из себя представляет следующий соперник сборной, однако на теории этому будет уделено отдельное внимание.

Напомним, что вторая игра подопечных Валерия Карпина в 2022 году пройдёт в Душанбе 17 ноября. Начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана Даниил Фомин
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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