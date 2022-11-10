Гаджиев: «Всё, что связано с российским футболом – это моё, это часть моей жизни

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал предстоящие матчи сборной России.

Специалист не понимает тех футбольных экспертов, которые отказываются от просмотра поединка Россия – Таджикистан. Тренер предполагает, что у таких людей в жизни есть более привлекательные для них сферы деятельности, либо же более значимые футбольные соревнования – такие, например, как Бундеслига или Ла Лига.

«Для меня игры сборной, даже если игра с соперником уровня ниже нашей национальной сборной – это игры, которые не просто вызывают интерес, а это составная часть моей жизни. Всё, что связано с российским футболом – это моё. Это часть моей жизни», - цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Национальная команда России проведёт выездной поединок со сборной Таджикистана 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.