Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Деменко: «Футболисты должны пересмотреть своё отношение к сборной» эксклюзив

18 Ноября 2022 • 11:14 Комментировать (1)
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу невзрачной игры сборной России в матче с Таджикистаном.

- Нулевая ничья с Таджикистаном – это позор?

- Я бы так не сказал, но результат неприятный. Осадок остался. Я ожидал большего от сборной России. Тем ребятам, которые вышли на поле, не хватало злости победителей. Эта игра получилась не как товарищеская, а как контрольная.

- Мотивацию у наших футболистов вы не увидели?

- Да. Вроде бы они что-то пытались сделать, но надо было показать, что мы выше классом. Я этого вообще не увидел.

- Почему практически не было голевых моментов? Может искусственный газон помешал?

- Газон точно влияет. Но мы же понимаем, что Таджикистан постоянно играет на этом поле. Ребята, которые приехали в сборную, должны доказывать свою состоятельность, а этого не было. Вот что больше всего разочаровало. Даже не важно, товарищеский это матч или какой. Футболисты все равно должны выходить, и показывать свой статус.

- Вы поддерживаете Карпина в том, что он выпустил экспериментальный состав, или надо было самый сильный выпускать?

- Я его поддерживаю в этом. Для Карпина это показатель того, на кого он дальше может рассчитывать. Он хотел посмотреть на молодых ребят, которых можно подтягивать к сборной. Это важно для него. Раньше я говорил, что такие матчи в конце чемпионата ни к чему, но если смотреть с футбольной точки зрения, то Карпину это понимание того, на кого он вообще может рассчитывать в будущем. Такие матчи ему очень нужны.

- На кого вам интереснее было посмотреть из этого состава?

- Мне понравился Пиняев. Даже если что-то не получалось, он обострял, старался идти в обыгрыш. Что-то он делал неправильно, но, по крайней мере, было видно, что он старается по максимуму. Его рвение ощущалось. Было приятно на него смотреть. Понятно, что Фомин, Захарян, игроки хоть и молодые, но уже достаточно опытные. От них очень многое ожидалось. Но другие ребята тоже должны показывать свой уровень.

- Какие выводы можно сделать по этой игре?

- С одной стороны, ребята притираются друг к другу, находят взаимопонимание. Но они должны понять, что выступают в составе сборной России. Люди смотрят на них, переживают за страну. Надо больше выкладываться, если ты выходишь на поле в футболке сборной.

Реклама


- С Узбекистаном прогнозы более оптимистичные или наоборот?

- Мне кажется, будут изменения. Выйдет другой состав. Общественность будет требовать от Карпина не экспериментировать, а вливать в состав тех ребят, кто больше понравился по матчу с таджиками. С Узбекистаном Карпин выпустит оптимальный состав. Это значит, мы увидим другую игру. Наверное, он думал, что уровень Таджикистана сильно ниже, поэтому и дал ребятам время, чтобы посмотреть на них в составе сборной. По себе знаю, что играть за клуб и сборную – это совсем разные эмоции.

- Узбекистан считается более сильным соперником. У вас есть уверенность, что мы выиграем?

- Есть. Все равно мы классом выше. А футболисты должны пересмотреть свое отношение к сборной.

- А мы действительно выше уровнем, чем наши последние соперники?

- Пока не видно, что мы выше классом. Начинаю задумываться. Все зависит от футболистов и Карпина, который должен наигрывать оптимальный состав. Понятно, что мы не можем пригласить Головина и некоторых других футболистов. Но все равно у нас есть обойма, и надо выставлять наиболее оптимальный состав. А новичков лучше выпускать тогда, когда результат уже сделан.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
12:00 · Чемпионат мира 2026
Шунин объяснил, почему сборная России не победила Таджикистан
11:29 · Чемпионат мира 2026
Урунов назвал минус матча между Таджикистаном и Россией 1
09:54 · Чемпионат мира 2026
Черевченко подвёл итог матча России и Таджикистана
09:34 · Чемпионат мира 2026
Силкин раскритиковал игру России против Таджикистана
01:18 · Чемпионат мира 2026
Песьяков назвал «ковром» футбольное поле в Таджикистане
01:01 · Чемпионат мира 2026
Быстров – об игре с Таджикистаном: «Ничего страшного не произошло»
00:25 · Чемпионат мира 2026
Пиняев – о матче с Таджикистаном: «Не могу сказать, что мы плохо играли»
00:10 · Чемпионат мира 2026
Балахнин: «Футболисты сборной России должны показывать более качественный футбол»
17 Ноября
23:47 · Чемпионат мира 2026
Сборная Португалии забила 4 мяча нигерийцам
23:28 · Чемпионат мира 2026
Радимов: «По глазам видно, хочешь ты забить мяч или нет»
23:25 · Чемпионат мира 2026
Селихов поделился впечатлениями от дебюта за сборную
23:02 · Чемпионат мира 2026
Селюк об игре с Таджикистаном: «Это позор, Узбекистан обыграет Россию»
22:59 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «0:0 с Таджикистаном - это не позор»
22:51 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «Состав был экспериментальный, отсюда и невнятная игра»
22:29 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Команда нас не порадовала, хотелось бы увидеть голы, победу»
Все новости
Рекомендуем