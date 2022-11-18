Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу невзрачной игры сборной России в матче с Таджикистаном.

- Нулевая ничья с Таджикистаном – это позор?

- Я бы так не сказал, но результат неприятный. Осадок остался. Я ожидал большего от сборной России. Тем ребятам, которые вышли на поле, не хватало злости победителей. Эта игра получилась не как товарищеская, а как контрольная.

- Мотивацию у наших футболистов вы не увидели?

- Да. Вроде бы они что-то пытались сделать, но надо было показать, что мы выше классом. Я этого вообще не увидел.

- Почему практически не было голевых моментов? Может искусственный газон помешал?

- Газон точно влияет. Но мы же понимаем, что Таджикистан постоянно играет на этом поле. Ребята, которые приехали в сборную, должны доказывать свою состоятельность, а этого не было. Вот что больше всего разочаровало. Даже не важно, товарищеский это матч или какой. Футболисты все равно должны выходить, и показывать свой статус.

- Вы поддерживаете Карпина в том, что он выпустил экспериментальный состав, или надо было самый сильный выпускать?

- Я его поддерживаю в этом. Для Карпина это показатель того, на кого он дальше может рассчитывать. Он хотел посмотреть на молодых ребят, которых можно подтягивать к сборной. Это важно для него. Раньше я говорил, что такие матчи в конце чемпионата ни к чему, но если смотреть с футбольной точки зрения, то Карпину это понимание того, на кого он вообще может рассчитывать в будущем. Такие матчи ему очень нужны.

- На кого вам интереснее было посмотреть из этого состава?

- Мне понравился Пиняев. Даже если что-то не получалось, он обострял, старался идти в обыгрыш. Что-то он делал неправильно, но, по крайней мере, было видно, что он старается по максимуму. Его рвение ощущалось. Было приятно на него смотреть. Понятно, что Фомин, Захарян, игроки хоть и молодые, но уже достаточно опытные. От них очень многое ожидалось. Но другие ребята тоже должны показывать свой уровень.

- Какие выводы можно сделать по этой игре?

- С одной стороны, ребята притираются друг к другу, находят взаимопонимание. Но они должны понять, что выступают в составе сборной России. Люди смотрят на них, переживают за страну. Надо больше выкладываться, если ты выходишь на поле в футболке сборной.

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- С Узбекистаном прогнозы более оптимистичные или наоборот?

- Мне кажется, будут изменения. Выйдет другой состав. Общественность будет требовать от Карпина не экспериментировать, а вливать в состав тех ребят, кто больше понравился по матчу с таджиками. С Узбекистаном Карпин выпустит оптимальный состав. Это значит, мы увидим другую игру. Наверное, он думал, что уровень Таджикистана сильно ниже, поэтому и дал ребятам время, чтобы посмотреть на них в составе сборной. По себе знаю, что играть за клуб и сборную – это совсем разные эмоции.

- Узбекистан считается более сильным соперником. У вас есть уверенность, что мы выиграем?

- Есть. Все равно мы классом выше. А футболисты должны пересмотреть свое отношение к сборной.

- А мы действительно выше уровнем, чем наши последние соперники?

- Пока не видно, что мы выше классом. Начинаю задумываться. Все зависит от футболистов и Карпина, который должен наигрывать оптимальный состав. Понятно, что мы не можем пригласить Головина и некоторых других футболистов. Но все равно у нас есть обойма, и надо выставлять наиболее оптимальный состав. А новичков лучше выпускать тогда, когда результат уже сделан.

Елена Григорьевская