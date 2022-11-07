Бышовец отреагировал на слухи о переезде Карпина в Армению

Бывший наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец высказался о переговорах Валерия Карпина с армянской футбольной федерацией.

«Карпин — российский тренер. У него есть обязательства перед сборной нашей страны и «Ростовом». Он не мог оставить эти две команды и уйти в сборную Армении», – заявил известный в прошлом футболист в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что ранее появилась информация о разговорах Карпина относительно возможного переезда в Армению. Однако в итоге было принято решение о продлении контракта с Российским футбольным союзом до 2024 года.

