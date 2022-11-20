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Хлусевич раскритиковал поле в Душанбе

20 Ноября 2022 • 10:13 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич раскритиковал поле Центрального республиканского стадиона в Душанбе, на котором наша национальная команда 17 ноября проводила товарищескую встречу с Таджикистаном, завершившуюся со счётом 0:0.

«Там ужасно — поле очень твёрдое. После игры не чувствовал стопы. В любом случае в РПЛ привыкаешь к хорошим газонам», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Также Хлусевич согласился с мнением, что игра против Таджикистана россиянам удалась больше, нежели встреча с Кыргызстаном (2:1), которая прошла в сентябре.

Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт сегодня, 20 ноября, против Узбекистана в Ташкенте. Игра начнётся в 15:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана Даниил Хлусевич
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