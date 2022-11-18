Непомнящий прокомментировал нулевую ничью в матче России с Таджикистаном

Бывший наставник «Балтики» Валерий Непомнящий высказался после товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Игра с Таджикистаном не получилась выдающейся. На это повлияло много факторов. Основной фактор — поле, на котором играли, абсолютно непривычно для наших футболистов», — заявил Непомнящий «Чемпионату».

Эксперт отметил, что на таком поле тяжело играть на высоких скоростях и есть риск получения травмы. По мнению специалиста, Таджикистану удалось выполнить свой план, в этом им помог газон и надежная игра в обороне.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против Узбекистана, игра состоится 20 ноября, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.