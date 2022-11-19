Главный тренер сборной Узбекистана — о матче России с Таджикистаном: «Это не футбол»

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец в преддверии товарищеского матча с национальной командой России оценил игру нашей сборной с Таджикистаном (0:0).

Катанец раскритиковал искусственный газон на стадионе в Душанбе, но похвалил хозяев за компактную игру в обороне.

«Мне не нравится, когда команды играют на таком искусственном поле. Это не футбол, это другой вид спорта. Таджикистан играл компактно, агрессивно, мне понравилось», — приводит слова Катанеца Sport24.

Напомним, что завтра, 20 ноября, Россия проведёт товарищескую встречу с Узбекистаном, которая состоится в Ташкенте. Начало — в 15:00 по московскому времени.