Умарбоев: «Мне кажется, Россия просто недооценила нас»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Игру прокомментировал Парвиз Умарбоев, полузащитник таджикской сборной, выступающий в составе ЦСКА - но не московского, а болгарского, из Софии. Он считает, что российские футболисты недооценили своего соперника.

- В сборной России сильные ребята, у них очень хороший уровень, видно мастерство. На мой взгляд, мы сыграли неплохо. Мне кажется, что сегодня они нас просто недооценили, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.