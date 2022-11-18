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Товарищеские матчи по футболу

Умарбоев: «Мне кажется, Россия просто недооценила нас»

18 Ноября 2022 • 07:11 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Игру прокомментировал Парвиз Умарбоев, полузащитник таджикской сборной, выступающий в составе ЦСКА - но не московского, а болгарского, из Софии. Он считает, что российские футболисты недооценили своего соперника.

- В сборной России сильные ребята, у них очень хороший уровень, видно мастерство. На мой взгляд, мы сыграли неплохо. Мне кажется, что сегодня они нас просто недооценили, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Парвизджон Умарбоев
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