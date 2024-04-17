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Лапочкин: «Эксперименты с правилами футбола - просто баловство»

17 Апреля 2024 • 15:22 Комментировать

Бывший российский рефери Сергей Лапочкин прокомментировал предложение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) по изменению правил футбола, касающиеся умышленного затягивания вратарями. Напомним, в организации хотят в случае удержания мяча голкипером более восьми секунд назначать угловой или аут в пользу атакующей команды.

«Мы видим, сколько экспериментов IFAB предлагает - офсайд Венгера, синие карточки. Эти инициативы - просто баловство. Я не вижу в этом смысла», - цитирует экс-арбитра «Матч ТВ».

Добавим, что недавно в АПЛ решили избавиться от боллбоев. Теперь футболисты английских команд будут брать мячи в специальных зонах. Такое решение было принято в связи с тем, что ранее клубы, проводившие матчи на домашних аренах, специально давали установку мальчикам, подающим мячи, делать это быстрее для игроков своих команд и, наоборот, медленнее - для футболистов соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
АПЛ Сергей Лапочкин правила футбола ещё теги
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