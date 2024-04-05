Экс-тренер Месси может остаться без клуба

Бывший главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье может остаться без работы. Как информирует getfootballnewsfrance, руководство «Аль-Духаиля» недовольно результатами команды и задумывается о смене наставника.

В настоящий момент «Аль-Духаиль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Катара. Команда уже вылетела из национального Кубка и Лиги чемпионов АФК. На место Галтье сватают бывшего рулевого сборной Алжира Джамела Белмади.

Напомним, что 57-летний французский специалист занял пост главного тренера катарского коллектива в октябре прошлого года.