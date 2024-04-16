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В дерби Сараево было горячо - ноль мячей, зато три удаления

16 Апреля 2024 • 04:35 Комментировать

Помимо дерби Мостара, в минувшие выходные в боснийском чемпионате состоялось ещё и дерби Сараево - столицы этой бывшей югославской республики. «Сараево» принимало «Железничар» на стадионе в Грбавице - районе, особенно  пострадавшем во время войны 90-х годов.

И, как всегда, было жарко. В предыдущих матчах команды обменялись победами со счётом 3:0, а сейчас голов  не было - зато были целых три удаления. «Железничар» схлопотал две красные карточки ещё в первом тайме матча, а вторая половина игры началась с удаления в стане «Сараево».

В турнирной таблице «Сараево» занимает третье место, а «Железничар» - десятое.

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Сараево Железничар чемпионат Боснии и Герцеговины ещё теги
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