Нагучев стал обладателем премии «Телекомментатор года»

Сегодня, 4 апреля состоялась пятая церемония вручения международной премии в области спорта и букмекерства – «Премия РБ 2024».

Стало известно имя победителя в номинации «Телекомментатор года». Им стал журналист и комментатор Роман Нагучев, который вместе со своим коллегой Георгием Черданцевым работал на матче финала Лиги чемпионов сезона 2022/2023, в котором «Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Интер» (1:0). Автором единственного гола стал испанец Родри.

Помимо Нагучева, на награду претендовали Дмитрий Губерниев, Станислав Минин, Денис Алхазов и Дмитрий Шнякин. Но в голосовании, которое проходило в два этапа, победу одержал Нагучев.

Напомним, что в прошлом году в этой номинации победил Константин Генич с телеканала «Матч ТВ».