Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Нагучев стал обладателем премии «Телекомментатор года»

04 Апреля 2024 • 21:55 Комментировать

Сегодня, 4 апреля состоялась пятая церемония вручения международной премии в области спорта и букмекерства – «Премия РБ 2024».

Стало известно имя победителя в номинации «Телекомментатор года». Им стал журналист и комментатор Роман Нагучев, который вместе со своим коллегой Георгием Черданцевым работал на матче финала Лиги чемпионов сезона 2022/2023, в котором «Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Интер» (1:0). Автором единственного гола стал испанец Родри.

Помимо Нагучева, на награду претендовали Дмитрий Губерниев, Станислав Минин, Денис Алхазов и Дмитрий Шнякин. Но в голосовании, которое проходило в два этапа, победу одержал Нагучев.

Напомним, что в прошлом году в этой номинации победил Константин Генич с телеканала «Матч ТВ».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Нагучев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Педри выбрал между Роналду и Месси Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» Роналду написал три слова после победы 8:0
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Унион Доуала Унион Доуала
Апеджес Академи Апеджес Академи
0
0
Видео
Окончен
Бамбоутос Бамбоутос
Ле Астре Ле Астре
2
0
Видео
Окончен
Утрехт (жен) Утрехт (жен)
Телстар (жен)
2
2
Видео
05.04.24 в 12:00
Косово (до 19 лет) (жен)
Luxembourg U19 W
Видео
05.04.24 в 12:00
ФК Чернигов ФК Чернигов
Хуст Хуст
Видео
05.04.24 в 12:30
Кремень Кремень
Буковина Буковина
Видео
05.04.24 в 13:00
Сэмфорд Рейнджерс Сэмфорд Рейнджерс
Гранж Тайстл Гранж Тайстл
Видео
05.04.24 в 13:00
ФК Прикарпатье 1981 ФК Прикарпатье 1981
ФК Левый Берег ФК Левый Берег
Видео
05.04.24 в 13:30
Саутс Юнайтед Саутс Юнайтед
Бэйсайд Юнайтед Бэйсайд Юнайтед
Видео
05.04.24 в 16:00
Израиль (до 19 лет) (жен) Израиль (до 19 лет) (жен)
Gibraltar U19 W
Видео
05.04.24 в 16:00
Авион Академи Авион Академи
ПВД де Баменда ПВД де Баменда
Видео
05.04.24 в 17:00
ЮСМ Лум ЮСМ Лум
Фортуна Мфу Фортуна Мфу
Видео
05.04.24 в 18:00
Фову Фову
Эйгл Роял Эйгл Роял
Видео
05.04.24 в 23:00
Яракуянос Яракуянос
Академия Рей Академия Рей
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
22:06 · Другое
Уткин получил специальную награду «За вклад в развитие спортивной журналистики России»
21:55 · Другое
Нагучев стал обладателем премии «Телекомментатор года»
03 Апреля
17:55 · Украина. Премьер-лига
Польский «Заглембе» из Сосновца обратился в полицию после избиения тренера
15:59 · Другое
В Польше фанаты избили тренера – пострадал экс-игрок «Динамо» Киев
31 Марта
00:19 · Другое
​Сербское правительство выделит «Партизану» 3 миллиона евро для участия в еврокубках
27 Марта
22:22 · Другое
Бывший игрок сборной Бразилии считает, что Алвес должен нести наказание за преступление
22 Марта
21:06 · Другое
Роналду одобрил пост Озила о тренировке в зале
19:22 · Другое
Робиньо начал отбывание срока в бразильской тюрьме
19 Марта
05:20 · Другое
​«Слован» омрачил праздник Куцки
16 Марта
19:44 · Другое
Игрок «Маккаби» из Хайфы Лесовой вернётся в строй на следующей неделе
00:48 · Другое
​Сигурдссон решил вернуться в Исландию и будет выступать за «Валюр»
00:31 · Другое
​«Гётеборгу» исполняется 120 лет - и клуб придумал необычный маркетинговый ход
13 Марта
00:50 · Другое
​«Видзев» впервые в 21-м веке выиграл польский «класико» на своём поле
12 Марта
23:58 · Другое
Бывший игрок «Ювентуса» в 10-й раз возглавил один и тот же румынский клуб
11 Марта
20:26 · Италия. Серия А
«Кто бы победил?»: Ибрагимович опубликовал фото с Джошуа фото
Все новости
Рекомендуем