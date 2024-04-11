Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Полиция Мостара готовится к наплыву хулиганов из Хорватии - они собираются болеть за «Зриньски»

11 Апреля 2024 • 23:31 Комментировать

В предстоящие выходные в боснийском Мостаре состоится одно из самых ярых дерби европейского футбола - между собой сыграют боснийский «Вележ» и хорватский «Зриньски».

Оба клуба, естественно, представляют Боснию и Герцеговину, но разделение по национальному признаку в этой воевавшей в 90-е годы стране очень сильно, сербы, хорваты и боснийцы, мягко говоря, относятся друг к другу настороженно и каждый тянет свою сторону.

Боснийские сербы хотят присоединения к Сербии, боснийские хорваты - к Хорватии, боснийские мусульмане хотят сохранить страну целой, предлагая всем «сепаратистам» убираться. Знакомая история, не так ли?

И в таких условиях футбольные матчи приобретают особый колорит. В этот раз всё усугубляется тем, что фанатское движение «Зриньски» отмечает юбилей, и сделает это приличествующим образом, с приглашением своих собратьев из Хорватии - а уж какие там футбольные хулиганы, общеизвестно.

И потому сейчас в Мостаре дана команда «свистать всех наверх» - все силы полиции приведены в максимальную готовность.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зриньски Вележ чемпионат Боснии и Герцеговины ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед стартом 1/4 финала - «Реал» на втором месте Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Эйгл Роял Эйгл Роял
Апеджес Академи Апеджес Академи
4
2
Видео
Окончен
Бамбоутос Бамбоутос
Авион Академи Авион Академи
0
0
Видео
Окончен
Ле Астре Ле Астре
Фов Азур Фов Азур
2
3
Видео
12.04.24 в 02:30
Алагоано Алагоано
Сосьедад Эспортива Сосьедад Эспортива
Видео
12.04.24 в 12:45
СК Полтава СК Полтава
Агробизнес Агробизнес
Видео
12.04.24 в 13:30
ФК Левый Берег ФК Левый Берег
Карпаты Карпаты
Видео
12.04.24 в 14:00
ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь
Нива Бузова Нива Бузова
Видео
12.04.24 в 16:00
Фову Фову
ПВД де Баменда ПВД де Баменда
Видео
12.04.24 в 18:00
Унион Доуала Унион Доуала
Фортуна Мфу Фортуна Мфу
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
11 Апреля
23:31 · Другое
​Полиция Мостара готовится к наплыву хулиганов из Хорватии - они собираются болеть за «Зриньски»
05 Апреля
11:47 · Другое
Экс-тренер Месси может остаться без клуба
02:30 · Другое
Полуфинал Кубка Хорватии - трое полицаев получили ранения
04 Апреля
22:06 · Другое
Уткин получил специальную награду «За вклад в развитие спортивной журналистики России»
21:55 · Другое
Нагучев стал обладателем премии «Телекомментатор года»
03 Апреля
17:55 · Украина. Премьер-лига
Польский «Заглембе» из Сосновца обратился в полицию после избиения тренера
15:59 · Другое
В Польше фанаты избили тренера – пострадал экс-игрок «Динамо» Киев
31 Марта
00:19 · Другое
​Сербское правительство выделит «Партизану» 3 миллиона евро для участия в еврокубках
27 Марта
22:22 · Другое
Бывший игрок сборной Бразилии считает, что Алвес должен нести наказание за преступление
22 Марта
21:06 · Другое
Роналду одобрил пост Озила о тренировке в зале
19:22 · Другое
Робиньо начал отбывание срока в бразильской тюрьме
19 Марта
05:20 · Другое
​«Слован» омрачил праздник Куцки
16 Марта
19:44 · Другое
Игрок «Маккаби» из Хайфы Лесовой вернётся в строй на следующей неделе
00:48 · Другое
​Сигурдссон решил вернуться в Исландию и будет выступать за «Валюр»
00:31 · Другое
​«Гётеборгу» исполняется 120 лет - и клуб придумал необычный маркетинговый ход
Все новости
Рекомендуем