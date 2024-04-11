​Полиция Мостара готовится к наплыву хулиганов из Хорватии - они собираются болеть за «Зриньски»

В предстоящие выходные в боснийском Мостаре состоится одно из самых ярых дерби европейского футбола - между собой сыграют боснийский «Вележ» и хорватский «Зриньски».

Оба клуба, естественно, представляют Боснию и Герцеговину, но разделение по национальному признаку в этой воевавшей в 90-е годы стране очень сильно, сербы, хорваты и боснийцы, мягко говоря, относятся друг к другу настороженно и каждый тянет свою сторону.

Боснийские сербы хотят присоединения к Сербии, боснийские хорваты - к Хорватии, боснийские мусульмане хотят сохранить страну целой, предлагая всем «сепаратистам» убираться. Знакомая история, не так ли?

И в таких условиях футбольные матчи приобретают особый колорит. В этот раз всё усугубляется тем, что фанатское движение «Зриньски» отмечает юбилей, и сделает это приличествующим образом, с приглашением своих собратьев из Хорватии - а уж какие там футбольные хулиганы, общеизвестно.

И потому сейчас в Мостаре дана команда «свистать всех наверх» - все силы полиции приведены в максимальную готовность.