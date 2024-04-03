В Польше фанаты избили тренера – пострадал экс-игрок «Динамо» Киев

«Заглембе Сосновец» не радует фанатов – команда занимает последнее место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона Польши. Главным тренером «Заглембе» с середины января является Александр Хацкевич, который известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Динамо» Киев.

Как сообщает польский Meczyki, в среду группа фанатов «Заглембе» ворвалась на тренировку команды. Дело не завершилось простым разговором – тренер Хацкевич получил удар по лицу, а затем, вдогонку, ещё несколько ударов ногами.

Ранее появлялась информация о том, что Александр Хацкевич может быть отправлен в отставку.

Напомним, что в 2019-2021 годах Хацкевич тренировал в России «Ротор».