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В Польше фанаты избили тренера – пострадал экс-игрок «Динамо» Киев

03 Апреля 2024 • 15:59 Комментировать

«Заглембе Сосновец» не радует фанатов – команда занимает последнее место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона Польши. Главным тренером «Заглембе» с середины января является Александр Хацкевич, который известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Динамо» Киев.

Как сообщает польский Meczyki, в среду группа фанатов «Заглембе» ворвалась на тренировку команды. Дело не завершилось простым разговором – тренер Хацкевич получил удар по лицу, а затем, вдогонку, ещё несколько ударов ногами.

Ранее появлялась информация о том, что Александр Хацкевич может быть отправлен в отставку.

Напомним, что в 2019-2021 годах Хацкевич тренировал в России «Ротор».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Хацкевич Заглембе
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